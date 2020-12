Così Conte (e il M5S) può arrivare al 2023. Parla Lusetti (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Così, altri due anni, non si può andare avanti”. Renzo Lusetti non ci gira intorno. Vecchia conoscenza della politica italiana, in Parlamento a 28 anni per restarci cinque legislature, già capo dei giovani democristiani (e demitiano di ferro), una lunga trafila tra Dc, Ds, Margherita, Udc, Pd, oggi dirigente d’impresa, è solito leggere la politica italiana con il grandangolo e non con il microscopio. “Il Mes è solo un ostacolo. Questa maggioranza, se vuole tagliare il traguardo, ha bisogno di altro”. Di cosa? Coraggio. Quello che serve al presidente Giuseppe Conte per dimettersi, presentarsi al Quirinale e formare un nuovo governo con un progetto politico e una squadra rivisitata, o rimpasto che dir si voglia. O al Movimento Cinque Stelle, per diventare finalmente un partito. Quindi mercoledì niente ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 dicembre 2020) “, altri due anni, non si può andare avanti”. Renzonon ci gira intorno. Vecchia conoscenza della politica italiana, inmento a 28 anni per restarci cinque legislature, già capo dei giovani democristiani (e demitiano di ferro), una lunga trafila tra Dc, Ds, Margherita, Udc, Pd, oggi dirigente d’impresa, è solito leggere la politica italiana con il grandangolo e non con il microscopio. “Il Mes è solo un ostacolo. Questa maggioranza, se vuole tagliare il traguardo, ha bisogno di altro”. Di cosa? Coraggio. Quello che serve al presidente Giuseppeper dimettersi, presentarsi al Quirinale e formare un nuovo governo con un progetto politico e una squadra rivisitata, o rimpasto che dir si voglia. O al Movimento Cinque Stelle, per diventare finalmente un partito. Quindi mercoledì niente ...

