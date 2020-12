Coronavirus, Giuseppe muore a soli 32 anni: lavorava all’Asl di Marcianise (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Due comunità in lutto per la morte di Giuseppe Mosca, un ragazzo di 32 anni deceduto dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Il giovane, originario di Crispano (Napoli), era un tecnico dell’Unità di Prevenzione Collettiva e lavorata all’Asl di Marcianise (Caserta). Aveva contratto il Covid-19 nei giorni scorsi, assieme all’intera famiglia. Poi l’improvviso peggioramento ed il ricovero in ospedale, seguito da un aggravarsi della polmonite interstiziale, che alla fine non gli dato scampo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Due comunità in lutto per la morte diMosca, un ragazzo di 32deceduto dopo essere risultato positivo al. Il giovane, originario di Crispano (Napoli), era un tecnico dell’Unità di Prevenzione Collettiva e lavoratadi(Caserta). Aveva contratto il Covid-19 nei giorni scorsi, assieme all’intera famiglia. Poi l’improvviso peggioramento ed il ricovero in ospedale, seguito da un aggravarsi della polmonite interstiziale, che alla fine non gli dato scampo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

