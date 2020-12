Ariadna Romero inaspettata su Pretelli Gregoraci: «Mi sento fuori luogo in questa situazione, ma…» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ex di Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero che con il velino di Striscia la Notizia ha uno splendido bambino di nome Leonardo, si è esposta in diretta tv sulla mancata love story tra l’ex compagno ed Elisabetta Gregoraci. Ospite di Live- Non è la D’Urso ieri, domenica 6 dicembre 2020, la modella cubana è entrata nel merito del percorso di Pierpaolo al GF Vip. Un po’ in punta di piedi e quasi inaspettatamente. Leggi anche >> GFVip 5, Elisabetta Gregoraci scontro con Pierpaolo Pretelli: «Mi urti il sistema nervoso» Ariadna Romero su Pretelli e Gregoraci: “Non ho mai parlato, con lui…” “Non ho mai parlato – ha precisato la Romero nel salotto d’ursiano – perché mi ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ex di Pierpaoloche con il velino di Striscia la Notizia ha uno splendido bambino di nome Leonardo, si è esposta in diretta tv sulla mancata love story tra l’ex compagno ed Elisabetta. Ospite di Live- Non è la D’Urso ieri, domenica 6 dicembre 2020, la modella cubana è entrata nel merito del percorso di Pierpaolo al GF Vip. Un po’ in punta di piedi e quasimente. Leggi anche >> GFVip 5, Elisabettascontro con Pierpaolo: «Mi urti il sistema nervoso»su: “Non ho mai parlato, con lui…” “Non ho mai parlato – ha precisato lanel salotto d’ursiano – perché mi ...

