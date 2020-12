Abruzzo arancione due giorni prima, scontro con il governo. Pronta diffida per Marsilio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic – E’ scontro tra la Regione Abruzzo e il governo centrale per la decisione del presidente Marco Marsilio di passare dalla zona rossa alla zona arancione. Mentre l’Italia da oggi è senza zone rosse, Palazzo Chigi sta valutando di inviare una lettera di diffida al governatore abruzzese per aver dichiarato la sua regione arancione prima del tempo. Avrebbe infatti dovuto aspettare mercoledì. Marsilio firma l’ordinanza: Abruzzo arancione Questi i fatti. Nelle scorse ore Marsilio ha firmato l’ordinanza per il passaggio da zona rossa ad arancione dopo “aver avvisato il ministro Speranza”. Il governatore aveva lui stesso sottoscritto un’ordinanza per entrare in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic – E’tra la Regionee ilcentrale per la decisione del presidente Marcodi passare dalla zona rossa alla zona. Mentre l’Italia da oggi è senza zone rosse, Palazzo Chigi sta valutando di inviare una lettera dial governatore abruzzese per aver dichiarato la sua regionedel tempo. Avrebbe infatti dovuto aspettare mercoledì.firma l’ordinanza:Questi i fatti. Nelle scorse oreha firmato l’ordinanza per il passaggio da zona rossa addopo “aver avvisato il ministro Speranza”. Il governatore aveva lui stesso sottoscritto un’ordinanza per entrare in ...

