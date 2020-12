Venezia, primo sollevamento notturno del Mose: la città resta asciutta (Di domenica 6 dicembre 2020) Sarebbe potuto essere un weekend di acqua alta, invece gli stivali di gomma sono rimasti negli armadi. Venezia esulta e resta all’asciutto grazie alle paratoie del Mose, che – come ricorda all’Ansa il Provveditore delle opere pubbliche del Triveneto, Cinzia Zincone – «per la prima volta si sono sollevate in notturna. E hanno funzionato, ci teniamo la possibilità di risollevarlo anche nelle prossime ore». Leggi su vanityfair (Di domenica 6 dicembre 2020) Sarebbe potuto essere un weekend di acqua alta, invece gli stivali di gomma sono rimasti negli armadi. Venezia esulta e resta all’asciutto grazie alle paratoie del Mose, che – come ricorda all’Ansa il Provveditore delle opere pubbliche del Triveneto, Cinzia Zincone – «per la prima volta si sono sollevate in notturna. E hanno funzionato, ci teniamo la possibilità di risollevarlo anche nelle prossime ore».

