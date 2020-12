Uscita lampo per Samsung Galaxy S21 e One UI 3 1 dal primo giorno

Leggi su optimagazine

(Di domenica 6 dicembre 2020) Abbiamo alcuni aggiornamenti assai interessanti e significativi per quanto concerne ilS21, considerando il fatto che One UI 3.1 potrebbe essere caricato sul top di gamma del produttore coreano già al momento del suo esordio sul mercato. E, come se non bastasse, l’dello smartphone potrebbe avvenire in netto anticipo rispetto agli standard degli ultimi anni. Dunque, dopo alcune anticipazioni condivise in settimana sulle nostre pagine, cerchiamo di capire come stiano realmente le cose.S21 e One UI 3.1: le ultime indiscrezioni Cosa sappiamo al momento sulS21? Secondo un recente report di Gizchina, e One UI 3.1, abbiamo un’importante anticipazione sul device che ovviamente non è verificabile, ma afferma al ...