‘Uomini e Donne’, fuga d’amore a Dubai per Andrea Damante ed Elisa Visari (Video) (Di domenica 6 dicembre 2020) Ormai ci sono pochi dubbi. Andrea Damante, dopo aver chiuso (questa volta definitivamente?) con Giulia De Lellis, ha intrapreso una nuova storia d’amore accanto alla bella attrice Elisa Visari. Già nelle scorse settimane si era vociferato di un flirt in corso, testimoniato soprattutto da alcuni indizi che palesavano una certa vicinanza tra di loro. I movimenti social delle ultime ore, poi, hanno fatto il resto. Nelle Instagram Stories di Andrea e di Elisa, infatti, sono apparse foto e Video di un viaggio a Dubai. Entrambi hanno ripreso le meraviglie della città – come le suggestive Fontane Danzati – e questa mattina sia il deejay che l’attrice hanno immortalato la loro colazione fatta di pancakes e altre delizie vista mare. Solo in un ... Leggi su isaechia (Di domenica 6 dicembre 2020) Ormai ci sono pochi dubbi., dopo aver chiuso (questa volta definitivamente?) con Giulia De Lellis, ha intrapreso una nuova storiaaccanto alla bella attrice. Già nelle scorse settimane si era vociferato di un flirt in corso, testimoniato soprattutto da alcuni indizi che palesavano una certa vicinanza tra di loro. I movimenti social delle ultime ore, poi, hanno fatto il resto. Nelle Instagram Stories die di, infatti, sono apparse foto edi un viaggio a. Entrambi hanno ripreso le meraviglie della città – come le suggestive Fontane Danzati – e questa mattina sia il deejay che l’attrice hanno immortalato la loro colazione fatta di pancakes e altre delizie vista mare. Solo in un ...

