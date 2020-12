Sci alpino | startlist e pettorali di partenza Gigante Santa Caterina | programma | orari e tv

(Di domenica 6 dicembre 2020) Lunedì 7 dicembre si disputerà il secondomaschile diValfurva, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. La gara era originariamente inper domenica 6 dicembre, ma le difficili condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori a posticipare l’evento di un giorno. La nevicata si è infatti trasformata in piaggia, ha rovinato il manto della pista e ha reso vano l’esemplare lavoro degli addetti al tracciato. Si gareggerà nel giorno di Sant’Ambrogio, giorno di festa in molte località del Nord Italia. Prima manche alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.00. Il croato Filip Zubcic andrà a caccia della seconda vittoria consecutiva. Il balcanico si è imposto sabato pomeriggio grazie a una bella rimonta dalla sesta piazza e sogna in grande, proprio come lo ...

Lunedì 7 dicembre si disputerà il secondo gigante maschile di Santa Caterina Valfurva, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. La gara era originariamente in programma per ...