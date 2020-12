Sassuolo, l’assenza di Caputo pesa: fase realizzativa in crisi (Di domenica 6 dicembre 2020) Ospiti della Roma di Paulo Fonseca, i ragazzi del Sassuolo scenderanno all’Olimpico per cercare di riscattare lo stop casalingo contro l’Inter della settimana scorsa. Contro i giallorossi, mister Roberto De Zerbi dovrà fare a meno di Chiriches, Romagna, Defrel e, ancora, di Caputo. Il bomber di Altamura non ha ancora smaltito il problema agli adduttori. Sarà quindi ancora out anche per la trasferta nella Capitale. Un problema non di poco conto per una squadra che si affida alla vena realizzativa del suo bomber che, nell’ultimo periodo, è riuscito a ritagliarsi anche un posto nella Nazionale di Roberto Mancini. Sassuolo, senza Caputo si segna poco l’assenza di Ciccio Caputo, fin qua, non ha impedito ai neroverdi di ottenere risultati importanti, fatta salva la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Ospiti della Roma di Paulo Fonseca, i ragazzi delscenderanno all’Olimpico per cercare di riscattare lo stop casalingo contro l’Inter della settimana scorsa. Contro i giallorossi, mister Roberto De Zerbi dovrà fare a meno di Chiriches, Romagna, Defrel e, ancora, di. Il bomber di Altamura non ha ancora smaltito il problema agli adduttori. Sarà quindi ancora out anche per la trasferta nella Capitale. Un problema non di poco conto per una squadra che si affida alla venadel suo bomber che, nell’ultimo periodo, è riuscito a ritagliarsi anche un posto nella Nazionale di Roberto Mancini., senzasi segna pocodi Ciccio, fin qua, non ha impedito ai neroverdi di ottenere risultati importanti, fatta salva la ...

MatteoCiru : Ne recuperiamo uno, se ne fanno male due. Speriamo riescano a tornare Smalling e Kumbulla per Sassuolo. L'assenza d… - 1987_Lorenza : Ma perchè dite che il problema è l'assenza di Bonucci, Chiellini e Buffon? Abbiamo giocato 1 anno senza il terzo, p… - GazzettinoL : Brevi di sport del 28 Novembre Calcio Serie A Vince l'Inter a Sassuolo 0-3 ; la Juve a Benevento non va oltre il pa… - giacomo94_ : @LuigiPortioli L’Inter l’ha preparata bene, ma il Sassuolo oggi, oltre ad essere stato osceno dietro, davanti ha pa… - jason05_ : Nonostante il risultato a me non è dispiaciuto nemmeno oggi il Sassuolo. Hanno pagato molto la poca brillantezza di… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo l’assenza Milan-Celtic: scozzesi già eliminati, il Diavolo vuole i sedicesimi BetStars News – Italia