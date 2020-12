Principe saudita critica Israele durante vertice in Bahrein (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Principe saudita Turki bin Faisal, durante un vertice in Bahrein sulla sicurezza, ha criticato lo Stato ebraico. Ha affermato che Israele ha incarcerato i palestinesi nei “campi di concentramento”. Ha definito Israele “potere colonizzatore occidentale”. Principe saudita critica Israele: cos’è successo? Il Principe saudita Turki bin Faisal ha fortemente criticato Israele durante un vertice Leggi su periodicodaily (Di domenica 6 dicembre 2020) IlTurki bin Faisal,uninsulla sicurezza, hato lo Stato ebraico. Ha affermato cheha incarcerato i palestinesi nei “campi di concentramento”. Ha definito“potere colonizzatore occidentale”.: cos’è successo? IlTurki bin Faisal ha fortementetoun

