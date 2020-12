Pontecagnano Faiano, Sinistra Italiana: ”I nostri no all’impianto di compostaggio” (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Nonostante le manifestazioni dell’anno scorso, la finta scelta condivisa da parte dell’amministrazione e le contestazioni al sindaco, si è deciso in giunta di approvare tale progetto in barba a qualsiasi sensibilità verso i cittadini”. È il commento con il quale Sinistra Italiana ribadisce la sua opinione contraria alla scelta della Giunta Comunale di Pontecagnano Faiano di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto di Compostaggio Anaerobico localizzandolo definitivamente in località Sant’Antonio, “mettendo così fine alla farsa della scelta di dove collocarlo visto che la prima, e secondo noi unica, ipotesi era proprio quell’area” fa notare sempre Sinistra Italiana in una nota. I rappresentanti del raggruppamento politico fanno ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Nonostante le manifestazioni dell’anno scorso, la finta scelta condivisa da parte dell’amministrazione e le contestazioni al sindaco, si è deciso in giunta di approvare tale progetto in barba a qualsiasi sensibilità verso i cittadini”. È il commento con il qualeribadisce la sua opinione contraria alla scelta della Giunta Comunale didi approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto di Compostaggio Anaerobico localizzandolo definitivamente in località Sant’Antonio, “mettendo così fine alla farsa della scelta di dove collocarlo visto che la prima, e secondo noi unica, ipotesi era proprio quell’area” fa notare semprein una nota. I rappresentanti del raggruppamento politico fanno ...

zazoomblog : Pontecagnano Faiano Sinistra Italiana: ”I nostri no all’impianto di compostaggio” - #Pontecagnano #Faiano… - tvoggi : IPOTESI DI REALIZZAZIONE SITO COMPOSTAGGIO, L’ALLARME DEL COMITATO PONTECAGNANO FAIANO POSSIBILE Con una nota il co… - franconemarisa : RT @GDF: #GDF #SALERNO - Consegnati al #Museo Archeologico Nazionale di #Pontecagnano Faiano (SA) antichi #manufatti oggetto di sequestri d… - ZzuCicciu : RT @SI_sinistra: #PontecagnanoFaiano, #Sinistra e Amici di Beppe Grillo contro le spese per le luminarie - SI_sinistra : #PontecagnanoFaiano, #Sinistra e Amici di Beppe Grillo contro le spese per le luminarie -

Ultime Notizie dalla rete : Pontecagnano Faiano Covid, a Pontecagnano Faiano 9 casi positivi e 4 guarigioni L'Occhio di Salerno Salerno, 39 casi positivi al Covid-19. Scoppiano due focolai in provincia

Salerno, nella città aumentano i contagi: rilevati 39 nuovi postivi al Covid-19. Allarmano due focolai scoppiati in provincia ...

Coronavirus, 350 positivi nel Salernitano

Sono 350 i test infetti intercettati sabato e relativi alla provincia di Salerno. Boom a Cava de’ Tirreni dove sono 46 i tamponi positivi. Questo il dettaglio Comune per Comune: Amalfi 1, Angri 24, At ...

Salerno, nella città aumentano i contagi: rilevati 39 nuovi postivi al Covid-19. Allarmano due focolai scoppiati in provincia ...Sono 350 i test infetti intercettati sabato e relativi alla provincia di Salerno. Boom a Cava de’ Tirreni dove sono 46 i tamponi positivi. Questo il dettaglio Comune per Comune: Amalfi 1, Angri 24, At ...