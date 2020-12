“Mi hanno colpita con calci e pugni, volevano cavarmi un occhio”: il racconto dell’infermiera aggredita al Cardarelli (Di domenica 6 dicembre 2020) Una infermiera del triage del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli è stata aggredita ieri notte alle 2. L’infermiera è stata presa di mira da una coppia che aveva portato nel nosocomio la figlia 20enne perché lamentava dolori al petto e che era insoddisfatta dell’attesa di una visita e, a loro dire, della mancanza di assistenza. Spalleggiati da due persone, i coniugi hanno aggredito l’infermiera 55enne e l’hanno presa a calci e pugni, procurandole lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. A Repubblica Napoli il suo racconto, in cui spiega che hanno cercato di cavarle un occhio: «Non riesco a respirare. Mi hanno colpita con calci e pugni, buttandomi sul pavimento e ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Una infermiera del triage del pronto soccorso dell’ospedaledi Napoli è stataieri notte alle 2. L’infermiera è stata presa di mira da una coppia che aveva portato nel nosocomio la figlia 20enne perché lamentava dolori al petto e che era insoddisfatta dell’attesa di una visita e, a loro dire, della mancanza di assistenza. Spalleggiati da due persone, i coniugiaggredito l’infermiera 55enne e l’presa a, procurandole lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. A Repubblica Napoli il suo, in cui spiega checercato di cavarle un occhio: «Non riesco a respirare. Micon, buttandomi sul pavimento e ...

