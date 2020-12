Maltempo, un morto in Basilicata Danni e paura in tutta Italia (Di domenica 6 dicembre 2020) Gabriele Laganà La forte ondata di Maltempo sta provocando anche problemi alla circolazione ferroviaria. Situazione difficile in Alto Adige, Emilia-Romagna e in Sicilia Il Maltempo che sta imperversando sull’Italia ha provocato la sua prima vittima. Nel pomeriggio un 51enne ha perso la vita dopo essere stato travolto dalle acque di un canale a Pignola, piccolo comune in provincia di Potenza. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dal canale. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, per il 51enne non c’è stato nulla da fare. L'uomo lavorava per conto dell'ufficio tecnico comunale e stava verificando i Danni provocati dalle piogge nella zona. Ma è tutta l’Italia ad ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Gabriele Laganà La forte ondata dista provocando anche problemi alla circolazione ferroviaria. Situazione difficile in Alto Adige, Emilia-Romagna e in Sicilia Ilche sta imperversando sull’ha provocato la sua prima vittima. Nel pomeriggio un 51enne ha perso la vita dopo essere stato travolto dalle acque di un canale a Pignola, piccolo comune in provincia di Potenza. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dal canale. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, per il 51enne non c’è stato nulla da fare. L'uomo lavorava per conto dell'ufficio tecnico comunale e stava verificando iprovocati dalle piogge nella zona. Ma èl’ad ...

alinatede : RT @ultimenotizie: Un operaio di 51 anni è morto a #Pignola (Potenza), dopo essere stato travolto dall'acqua che lo ha fatto cadere in un c… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: Un operaio di 51 anni è morto a #Pignola (Potenza), dopo essere stato travolto dall'acqua che lo ha fatto cadere in un c… - LeonebonCettina : RT @SerenellaRaimo1: Maltempo, operaio morto nel Potentino: travolto dall'acqua - SerenellaRaimo1 : Maltempo, operaio morto nel Potentino: travolto dall'acqua - dony_467 : RT @ultimenotizie: Un operaio di 51 anni è morto a #Pignola (Potenza), dopo essere stato travolto dall'acqua che lo ha fatto cadere in un c… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo morto Maltempo, operaio morto nel Potentino: travolto dall'acqua - Italia Agenzia ANSA Maltempo, operaio morto nel Potentino: travolto dall'acqua

Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...

Maltempo, due frane nel Palermitano. La situazione più grave nel Messinese

17:56Il bollettino del Covid: 1022 nuovi casi, 36 decessi 17:56Coronavirus in Sicilia: 1022 nuovi casi positivi e 36 decessi 17:50Coronavirus, in Sicilia più di mille nuovi contagi: 36 morti nelle ult ...

Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...17:56Il bollettino del Covid: 1022 nuovi casi, 36 decessi 17:56Coronavirus in Sicilia: 1022 nuovi casi positivi e 36 decessi 17:50Coronavirus, in Sicilia più di mille nuovi contagi: 36 morti nelle ult ...