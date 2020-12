LIVE Sampdoria Milan Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 6 dicembre 2020) Ultima sfida domenicale della 10° giornata di Serie A, Sampdoria – Milan può dire molto sul futuro di entrambe le squadre, che lottano per obiettivi diversi. Il match dello stadio Ferraris di Genova avrà inizio alle ore 20.45. Le scelte degli allenatori Nessuna novità rilevante per Ranieri: 4-4-2 classico con Audero tra i pali, Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Augello, a comporre la linea difensiva, Jankto e Candreva occuperanno il ruolo di esterni alti, mediana formata da Thorsby ed Ekdal, duo offensivo Gabbiadini-Quagliarella. Tonali giocherà dal 1? a fianco di Kessié, in difesa a proteggere la porta di Donnarumma ci sarà il duo Gabbia-Romagnoli con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni bassi. La trequarti sarà occupata daSaelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz, con l’unica punta Rebic a svariare. Sampdoria (4-4-2): Audero; ... Leggi su giornal (Di domenica 6 dicembre 2020) Ultima sfida domenicale della 10° giornata di Serie A,può dire molto sul futuro di entrambe le squadre, che lottano per obiettivi diversi. Il match dello stadio Ferraris di Genova avrà inizio alle ore 20.45. Le scelte degli allenatori Nessuna novità rilevante per Ranieri: 4-4-2 classico con Audero tra i pali, Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Augello, a comporre la linea difensiva, Jankto e Candreva occuperanno il ruolo di esterni alti, mediana formata da Thorsby ed Ekdal, duo offensivo Gabbiadini-Quagliarella. Tonali giocherà dal 1? a fianco di Kessié, in difesa a proteggere la porta di Donnarumma ci sarà il duo Gabbia-Romagnoli con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni bassi. La trequarti sarà occupata daSaelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz, con l’unica punta Rebic a svariare.(4-4-2): Audero; ...

GuidaTVPlus : 06-12-2020 20:30 #Sportitalia Serie A Live - Sampdoria vs Milan (diretta) #Sport #StaseraInTV - blab_live : #SerieA, #SampMilan @sampdoria @acmilan prove di fuga per il Diavolo? Probabili formazioni, #pronostico e variazio… - notiziefresche : DIRETTA SAMPDORIA MILAN Streaming Gratis diverso da Rojadirecta, dove vedere in Video Online - PostBreve : Sampdoria Milan Streaming al posto di Rojadirecta, dove vederla via Web Live - milansette : LIVE MN - Verso Sampdoria-Milan: 4 assenze pesanti per Pioli. Tonali-Kessie in mediana -