Kilimangiaro Rai 3, ospiti puntata 6 dicembre 2020 (Di domenica 6 dicembre 2020) Torna anche oggi, nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l'appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nella settima puntata del 6 dicembre 2020, torna l'alpinista Hervé Barmasse con il suo nuovo spazio dove racconta storie di esplorazioni e esploratori in montagna e non solo. Si racconta anche la storia della scoperta delle sorgenti del Nilo. Poi, immersioni nei mari blu con la biologa marina Mariasole Bianco che parla di capodogli. Tra gli altri ospiti, il geologo Mario Tozzi, colonna portante del programma, e la chef Isabella Potì. La classifica di questa settimana, che il pubblico potrà votare da casa tramite Instagram, è ...

Buonconvento sarà in onda su Rai3, domenica 6 dicembre nella puntata di Kilimangiaro dalle ore 16,30 alle ore 19,00. "Grazie alla collaborazione con RAI3 all'interno della trasmissione "Kilimangiaro" ...

castagneto Domenica alle 18 il tratto della costa Toscana da Marina di Cecina fino a Bolgheri, sarà protagonista della rubrica Viaggi in bici in onda durante la trasmissione di Rai 3 Alle Falde del Ki ...

