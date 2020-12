Il politicamente corretto | ovvero il bigottismo moderno

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic – E’ evidente la condizione di regressione – ammantata di “” – in cui si trova la società odierna, relegata ad una cultura narcisistica. Dando a tutti la possibilità di esprimersi come meglio vogliono lascia che anche i pensieri più stupidi e forse anche i più malvagi si perdano nel mare magnum delle opinioni e delle “volontà particolari”, parafrasando Rousseau. Questo mondo in cui tutti credono che l’opinione non solo abbia valore, cosa che non è sempre vera, ma addirittura sia giusta, è incentivato dai moderni mezzi di comunicazione. Qui sta il problema principale: le opinioni, come le notizie, circolano a velocità supersonica, influenzando positivamente o negativamente il pensiero di chi le incontra. Se, però, chi le incontra non ha sufficiente pensiero critico, erge quell’opinione al ruolo di ...