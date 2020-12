Grande Fratello Vip 5: l’ex di Pierpaolo Pretelli svela cosa ne pensa di Elisabetta Gregoraci (Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo un lungo silenzio Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, ha detto cosa ne pensa di quello che al GF VIP è nato tra Elisabetta Gregoraci e il suo ex compagno. Le parole della ragazza, che ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, sono arrivate solo in seguito alle tante domande dei suoi fans che le hanno chiesto di dire la sua sulla Gregoraci e Pierpaolo. Intanto nella casa continuano le emozioni, soprattutto per Tommaso Zorzi (che ha perso Francesco Oppini di cui si è dichiarato innamorato), con situazioni che vengono amplificate in maniera esponenziale rispetto a ciò che viene mostrato al pubblico. Tra i Vipponi nascono incomprensioni, amicizie e addirittura anche amori, così come ha lasciato intendere Pierpaolo ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo un lungo silenzio Ariadna Romero, ex di, ha dettonedi quello che al GF VIP è nato trae il suo ex compagno. Le parole della ragazza, che ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, sono arrivate solo in seguito alle tante domande dei suoi fans che le hanno chiesto di dire la sua sulla. Intanto nella casa continuano le emozioni, soprattutto per Tommaso Zorzi (che ha perso Francesco Oppini di cui si è dichiarato innamorato), con situazioni che vengono amplificate in maniera esponenziale rispetto a ciò che viene mostrato al pubblico. Tra i Vipponi nascono incomprensioni, amicizie e addirittura anche amori, così come ha lasciato intendere...

