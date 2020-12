Covid, Trump: “Rudy Giuliani è positivo” (Di domenica 6 dicembre 2020) Rudy Giuliani, l’ex sindaco di New York e avvocato personale del presidente americano, Donald Trump, è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato Trump in un tweet. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI Leggi su tpi (Di domenica 6 dicembre 2020) Rudy, l’ex sindaco di New York e avvocato personale del presidente americano, Donald, è risultato positivo al. Lo ha annunciatoin un tweet. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Agenzia_Italia : America2020: Trump e le ombre cinesi sul virus nato in Italia - Vulcanelios : RT @agambella: #USA Il sindaco Giuliani, numero 1 della battaglia legale di Trump, è positivo per covid. A capo del team è in realtà la co… - JANETTELUVIANO : RT @Telemundo44: Trump afirma que Rudy Giuliani dio positivo al COVID-19 - anthos555 : RT @agambella: #USA Importante la difesa dell'Italia da parte del presidente Trump ieri tardi in Georgia, sull'origine virus: 'Avete notato… - HuffPostItalia : Rudy Giuliani è positivo al Covid, l'ha twittato Trump -