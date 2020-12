Covid | Pizzimenti | su Tpl non è ora di accuse infondate

Leggi su udine20

(Di domenica 6 dicembre 2020) Trieste, 6 dic – “Mentre tutte le persone e le famiglie sono messe a dura prova a causa della situazione difficile che stiamo vivendo, c’è ancora chi ha la voglia di dare l’ennesima prova di mancanza di collaborazione e il desiderio di spargere”. E’ il principio affermato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano. “Dopo che dall’inizio della pandemia abbiamo impegnato forze e risorse per inseguire continuamente le decisioni statali in merito ai trasporti, collaborando con le aziende del Tpl, le scuole, le organizzazioni sindacali, con particolare attenzione al trasporto scolastico, oggi – così l’assessore regionale – l’ingresso dei prefetti per la collaborazione e il coordinamento con la Regione viene venduta come una nostra mancanza di capacità nel gestire i problemi del trasporto ...