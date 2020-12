Coronavirus | calano contagi e decessi | le cifre di domenica fanno ben sperare

(Di domenica 6 dicembre 2020) Scendono ancora ida. Nel bollettino di6 dicembre questi sono 18.887 (ieri erano +21.052). Di pari passoanche i. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 564, (ieri erano +662).che portano il totale di casi di Covid-19 da inizio pandemia a 1.728.878 persone, mentre ia 60.078 da febbraio. Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 913.494: 17.186 quelle uscite oggi dall'incubo Covid-19. E gli attuali positivi — i soggetti che al momento hanno il virus — risultano essere in totale 755.306, +1.137 rispetto alla giornata di ieri. Articolo in aggiornamento

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di domenica 6 dicembre. Nell’ultimo bollettino diffuso del ministero della salute 21.052 contagi e 662 morti per covid-19. Diver ...Calano le sorveglianze attive Cresce anche oggi ... Sono 10, invece, quelli non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 20 i morti per Covid-19 segnalati oggi in Liguria, dei quali 17 dal 13 ...