(Di domenica 6 dicembre 2020) Nella quinta tappa di, che si è tenuta sul duro tracciato di(Telenet Baloise Lions) ha colto il suo, il quinto nelle ultime sei gare. La neerlandese ha preceduto le connazionali Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix), attuale campionessa del Mondo in carica, e Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal). La gara ha visto, Betsema e del Carmen Alvarado fare la differenza sin da subito.sulle salite era la più forte, ma soffriva nei tratti tecnici e proprio un suo errore in discesa, a metà secondo giro, ha permesso a del Carmen Alvarado di allungare.ha dovuto fare un forcing intensissimo per una ...

OA_Sport : Ciclocross, Superprestige 2020-2021: Lucinda Brand conquista il quarto successo consecutivo a Boom - OA_Sport : Ciclocross, Superprestige 2020-2021: Van Aert va a caccia del primo successo stagionale a Boom -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclocross Superprestige

OA Sport

Nella quinta tappa di Superprestige 2020-2021, che si è tenuta sul duro tracciato di Boom, Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions) ha colto il suo quarto successo consecutivo, il quinto nelle ultime sei ...Wout Van Aert è in partenza per uno stage in Spagna. Il belga della Jumbo – Visma parteciperà domani alla sua terza corsa della stagione di ciclocross, la prova del Superprestige in programma a Tabor, ...