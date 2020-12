Basket, Serie A 2020-2021: vittorie agevoli per Milano e Brindisi, cadono Virtus Bologna e Venezia (Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo l’anticipo di ieri sera tra Brescia e Fortitudo Bologna, nel pomeriggio odierno si sono disputate altre cinque partite della Serie A 2020-2021 di Basket. Vincono agevolmente Olimpia Milano e Brindisi, mentre cadono in casa Virtus Bologna e Venezia. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Prosegue l’inarrestabile marcia della capolista Olimpia Milano, che vince il derby con Varese per 70-96 e ottiene la decima vittoria in altrettanti incontri. Dopo un primo quarto equilibrato, i meneghini mettono la freccia nel secondo periodo quando, anche grazie a un parziale finale di 0-9, possono andare all’intervallo con un rassicurante margine di 23 punti. La ripresa è pura amministrazione per ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo l’anticipo di ieri sera tra Brescia e Fortitudo, nel pomeriggio odierno si sono disputate altre cinque partite delladi. Vincono agevolmente Olimpia, mentrein casa. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Prosegue l’inarrestabile marcia della capolista Olimpia, che vince il derby con Varese per 70-96 e ottiene la decima vittoria in altrettanti incontri. Dopo un primo quarto equilibrato, i meneghini mettono la freccia nel secondo periodo quando, anche grazie a un parziale finale di 0-9, possono andare all’intervallo con un rassicurante margine di 23 punti. La ripresa è pura amministrazione per ...

