Barbara D’Urso | tutto su di lei – età | figli | fidanzato

Leggi su giornal

(Di domenica 6 dicembre 2020)è una conduttrice italiana, la donna è un vero punto di riferimento per le reti Mediaset. Nasce a Napoli il 7 maggio 1957, ha 63 anni ed il suo nome all’anagrafe è Maria Carmela. La sua infanzia non è stata delle migliori dato che ha perso la mamma in tenera età, ha 5 fratelli cui è legatissima.è una donna molto versatile, è riuscita negli anni ad ottenere successo sia come giornalista, sia come attrice che come conduttrice. Come personaggio piace molto al pubblico, infatti ogni suo programma ottiene sempre ottimi numeri. Ad oggi è la regina del palinsesto di Canale 5, tutti i giorni in onda, domenica inclusa. Della vita privata disappiamo che la conduttrice ha avuto molte relazioni importanti ed alcune con nomi ...