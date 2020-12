Usa, nel Minnesota un aereo atterra in autostrada e si schianta contro un suv | video (Di sabato 5 dicembre 2020) È successo sull'autostrada ad Arden Hills in Minnesota: un aereo leggero ha effettuato un atterraggio di emergenza in piena notte, tra le auto che percorrevano quel tratto du strada. Il video è stato diffuso in rete dal Dipartimento dei trasporti dello Stato. Si vede l'aereo toccare il suolo alla stessa velocità delle macchine. La causa sembrerebbe un guasto al motore. Il velivolo si è schiantato contro il cofano di un SUV, ma non ci sono stati feriti. Decollo con aereo a motore elettrico aereo Le immagini dello schianto di un Airbus A-320 della compagnia di bandiera ...Incidente aereo Canada Air Show video Un aereo militare si è ... Leggi su panorama (Di sabato 5 dicembre 2020) È successo sull'ad Arden Hills in: unleggero ha effettuato unggio di emergenza in piena notte, tra le auto che percorrevano quel tratto du strada. Ilè stato diffuso in rete dal Dipartimento dei trasporti dello Stato. Si vede l'toccare il suolo alla stessa velocità delle macchine. La causa sembrerebbe un guasto al motore. Il velivolo si ètoil cofano di un SUV, ma non ci sono stati feriti. Decollo cona motore elettricoLe immagini dello schianto di un Airbus A-320 della compagnia di bandiera ...IncidenteCanada Air ShowUnmilitare si è ...

matteosalvinimi : ...'le istituzioni democratiche, i rappresentanti dei cittadini, usando la prassi che si usa nel Cile di Pinochet,… - Capezzone : +Oggi su @laveritaweb ??+ Secondo la campagna #Trump, anche Roma e l’Italia coinvolte nella possibile manipolazione… - repubblica : Coronavirus nel mondo: in Usa altri 225 mila casi in un giorno, nuovo record. San Francisco per tre settimane in lo… - candemet8992 : qualche paese straniero si vuole alleare a noi italiani per portare Tommaso avanti nel gioco per favore? No sapete… - al_rastelli : RT @La_Lettura: Il videogame Usa «Call of Duty» promosso dall'ex agente russo. Intervista di Emilio Cozzi (@Addioegrazieper) a Elena Vavilo… -