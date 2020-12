Test giovani Abu Dhabi, Seidl: 'Sainz-Ferrari? Contro le regole'. E la Racing Point pensa a Vettel… (Di sabato 5 dicembre 2020) Oramai è scoppiato un polverone. Specie se la Renault e il suo 40enne e due volte campione del mondo, Fernando Alonso (che ritornerà nel Circus dal 2021), hanno avuto il permesso dalla Fia per poter ... Leggi su gazzetta (Di sabato 5 dicembre 2020) Oramai è scoppiato un polverone. Specie se la Renault e il suo 40enne e due volte campione del mondo, Fernando Alonso (che ritornerà nel Circus dal 2021), hanno avuto il permesso dalla Fia per poter ...

Gazzetta_it : Test giovani Abu Dhabi, #Seidl: “Sainz-Ferrari? Contro le regole”. E la Racing Point pensa a Vettel…… - savssh : RT @FormulaHumor: Abiteboul: 'Il test di Alonso come ripago a tutto il lavoro fatto coi giovani, e Racing Point zitta, che è irregolare' F… - ciccionocera95 : RT @FormulaHumor: Abiteboul: 'Il test di Alonso come ripago a tutto il lavoro fatto coi giovani, e Racing Point zitta, che è irregolare' F… - FormulaHumor : Abiteboul: 'Il test di Alonso come ripago a tutto il lavoro fatto coi giovani, e Racing Point zitta, che è irregola… - Gianludale27 : Come dice Abiteboul, tuttavia, il regolamento indica che ai test possono partecipare anche piloti che hanno ricevut… -

Ultime Notizie dalla rete : Test giovani Vettel e il “teatro” dei test per i giovani ad Abu Dhabi FormulaPassion.it Sainz ai test Abu Dhabi, la McLaren si oppone

Malgrado il no della McLaren, Sainz potrebbe partecipare ai test dei giovani piloti: la Ferrari vuole una deroga in stile Alonso ...

F1 | Abiteboul: “Racing Point contro il test di Alonso? Loro hanno una macchina illegale”

La Renault ha accolto con entusiasmo la possibilità di schierare Fernando Alonso nei prossimi test che si svolgeranno ad Abu Dhabi, nonostante fossero esclusivamente riservati ai piloti più giovani. S ...

