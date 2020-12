Stefano D’Orazio, come è morto il batterista dei pooh (Di sabato 5 dicembre 2020) Ieri sera, Stefano D’Orazio ci ha lasciati. In questo 2020, se ne va così un altro personaggio, che noi tutti abbiamo amato. Nella serata di ieri, a dare il primo annuncio di questa terribile notizia, è stato Bobo Craxi sul suo account Twitter. A seguire, anche Red Ronnie ha omaggiato con un post la scomparsa L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 5 dicembre 2020) Ieri sera,ci ha lasciati. In questo 2020, se ne va così un altro personaggio, che noi tutti abbiamo amato. Nella serata di ieri, a dare il primo annuncio di questa terribile notizia, è stato Bobo Craxi sul suo account Twitter. A seguire, anche Red Ronnie ha omaggiato con un post la scomparsa L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

