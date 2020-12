Ruba oro e gioielli al nonno: in manette nipote 18enne (Di sabato 5 dicembre 2020) Aveva Rubato dei preziosi gioielli al proprio nonno e aveva tentato di rivenderli per ottenere denaro. Così un 18enne di Castelforte, in provincia di Latina è finito in manette per furto. Il ragazzo, dopo l’arresto da parte dei Carabinieri, ha confessato di essersi impossessato di alcuni gioielli in oro di proprietà del proprio nonno convivente, refurtiva del valore di circa 3.000 euro. I monili sono stati recuperati e restituiti al proprietario. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 dicembre 2020) Avevato dei preziosial proprioe aveva tentato di rivenderli per ottenere denaro. Così undi Castelforte, in provincia di Latina è finito inper furto. Il ragazzo, dopo l’arresto da parte dei Carabinieri, ha confessato di essersi impossessato di alcuniin oro di proprietà del proprioconvivente, refurtiva del valore di circa 3.000 euro. I monili sono stati recuperati e restituiti al proprietario. su Il Corriere della Città.

Il giovane, domiciliato a Castelforte, ha confessato di essersi impossessato di alcuni gioielli in oro di proprietà del nonno, convivente. Una refurtiva dal valore stimato in circa 3mila euro. A ...

