Roma, Fonseca: “Vogliamo ripartire, ma occhio al Sassuolo. I risultati sono merito dei giocatori” (Di sabato 5 dicembre 2020) La Roma si è posta un imperativo: ripartire dopo la forte battuta d'arresto contro il Napoli. I giallorossi, dopo la vittoria europea contro lo Young Boys, mettono nel mirino il Sassuolo di De Zerbi, reduce dal ko contro l'Inter di Conte. Fonseca però sa che il Sassuolo arriverà a Roma con voglia di dare filo da torcere: "È una squadra che offensivamente è molto forte - dichiara Fonseca nella conferenza di vigilia - , mi aspetto una gara aperta con entrambe le squadre che vorranno avere il controllo della partita. Loro stanno molto bene, sono una bella realtà".NO A VERETOUT E SMALLINGcaption id="attachment 1054743" align="alignnone" width="2000" Fonseca, getty/captionFonseca è ancora alle prese con alcuni infortuni, in ... Leggi su itasportpress (Di sabato 5 dicembre 2020) Lasi è posta un imperativo:dopo la forte battuta d'arresto contro il Napoli. I giallorossi, dopo la vittoria europea contro lo Young Boys, mettono nel mirino ildi De Zerbi, reduce dal ko contro l'Inter di Conte.però sa che ilarriverà acon voglia di dare filo da torcere: "È una squadra che offensivamente è molto forte - dichiaranella conferenza di vigilia - , mi aspetto una gara aperta con entrambe le squadre che vorranno avere il controllo della partita. Loro stanno molto bene,una bella realtà".NO A VERETOUT E SMALLINGcaption id="attachment 1054743" align="alignnone" width="2000", getty/captionè ancora alle prese con alcuni infortuni, in ...

