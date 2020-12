Rinvio rate e rottamazione per 1,2 milioni di contribuenti. Ecco tutti i dettagli (Di sabato 5 dicembre 2020) L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito le risposte alle domande più frequenti sul dl che posticipa il termine per il versamento delle rate in scadenza nel 2020 , senza perdere... Leggi su feedpress.me (Di sabato 5 dicembre 2020) L'Agenzia delle ent-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito le risposte alle domande più frequenti sul dl che posticipa il termine per il versamento dellein scadenza nel 2020 , senza perdere...

LeottaVi : RT @GazzettaDelSud: Rinvio #rate e #rottamazione per 1,2 milioni di #contribuenti. Ecco tutti i #dettagli - GazzettaDelSud : Rinvio #rate e #rottamazione per 1,2 milioni di #contribuenti. Ecco tutti i #dettagli - casertafocus : DECRETO RISTORI QUATER – Rottamazione e rinvio delle rate NUOVE AGEVOLAZIONI per chi ha debiti con il fisco - ansa_economia : Rinvio rate e rottamazione per 1,2 milioni, tutti i dettagli. Agenzia della Riscossione pubblica Faq su misure del… - Quasimezzogiorn : Rinvio rate e rottamazione per 1,2 milioni di italiani. Ecco i dettagli. -