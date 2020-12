Paragone: “Grillo e M5S ridicoli: votano la riforma Mes e poi non lo utilizzano? Bugiardi” (Di sabato 5 dicembre 2020) Sul balletto del Movimento 5 Stelle intorno al voto sulla riforma del Mes è intervenuto il leader di ItalExit, Gianluigi Paragone, il quale non ci è andato leggero nei confronti dei 5Stelle e soprattutto del fondatore del Movimento, Beppe Grillo. L’immagine per spiegare tutto è semplice: ci compriamo una macchina, ma poi non la utilizziamo. Già, perché la questione è questa. Il Movimento prova con un giochino retorico a salvare la faccia con gli elettori e al tempo stesso le comode poltrone del governo: dicono di votare per la riforma ma che poi il Mes non lo utilizzeranno. “Ma ci prendono per scemi?” – tuona Paragone – “Se votano la riforma è perché poi il Mes ce lo fanno prendere, altrimenti non lo riformeresti proprio. Ma non possono votare No, altrimenti vanno a casa”. Il ... Leggi su ilparagone (Di sabato 5 dicembre 2020) Sul balletto del Movimento 5 Stelle intorno al voto sulladel Mes è intervenuto il leader di ItalExit, Gianluigi, il quale non ci è andato leggero nei confronti dei 5Stelle e soprattutto del fondatore del Movimento, Beppe Grillo. L’immagine per spiegare tutto è semplice: ci compriamo una macchina, ma poi non la utilizziamo. Già, perché la questione è questa. Il Movimento prova con un giochino retorico a salvare la faccia con gli elettori e al tempo stesso le comode poltrone del governo: dicono di votare per lama che poi il Mes non lo utilizzeranno. “Ma ci prendono per scemi?” – tuona– “Selaè perché poi il Mes ce lo fanno prendere, altrimenti non lo riformeresti proprio. Ma non possono votare No, altrimenti vanno a casa”. Il ...

