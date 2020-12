Pamela Tiffin | morta l' attrice di Straziami | ma di baci saziami

(Di sabato 5 dicembre 2020)il 4 dicembre 2020 a New York: tra gli anni '60 e '70 l'ha collaborato con i grandi della commedia all'italiana, da Dino Risi a Marcello Mastroianni e Ugo Tognazzi. L', èa New York il 4 dicembre 2020 all'età di 78 anni. Tra gli anni Sessanta e Settanta prese parte a numerose commedie italiane, venendo diretta da registi del calibro di Dino Risi e Steno, e recitando al fianco di giganti del nostro cinema come Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi e Nino Manfredi, come nel caso del film, ma di. Questa settimana si è chiusa in maniera triste e nostalgica per tutti gli amanti della commedia all'italiana. La scomparsa di ...

Nata ad Oklahoma City il 13 ottobre 1942, l’attrice è morta mercoledì 2 dicembre in ospedale a New York per cause naturali, come confermato dalla figlia Echo ...New York, 5 dic. - (Adnkronos) - L'attrice statunitense Pamela Tiffin, starlet degli anni '60 che conquistò la popolarità in Italia grazie a film ...