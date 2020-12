Omicidio Kercher, Rudy Guede esce dal carcere: affidato ai servizi sociali (Di sabato 5 dicembre 2020) Rudy Guede è l’unico condannato per l’Omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa nel 2007 a Perugia. L’ivoriano, oggi 33enne, è stato condannato a 16 anni di carcere, ma dal 2019 si trova in stato di semilibertà. Il Tribunale ha deciso oggi di accogliere la richiesta di affidamento ai servizi sociali, grazie al percorso di reinserimento che sarebbe risultato particolarmente proficuo. Rudy Guede affidato ai servizi sociali Come appreso dall’ANSA, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto la richiesta di affidamento ai servizi sociali per Rudy Guede, presentata dall’avvocato Fabrizio ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 dicembre 2020)è l’unico condannato per l’di Meredith, la studentessa inglese uccisa nel 2007 a Perugia. L’ivoriano, oggi 33enne, è stato condannato a 16 anni di, ma dal 2019 si trova in stato di semilibertà. Il Tribunale ha deciso oggi di accogliere la richiesta di affidamento ai, grazie al percorso di reinserimento che sarebbe risultato particolarmente proficuo.aiCome appreso dall’ANSA, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto la richiesta di affidamento aiper, presentata dall’avvocato Fabrizio ...

