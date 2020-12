Meteo Lungo termine, verso Natale col pieno INVERNO (Di sabato 5 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Stiamo procedendo spediti verso le festività natalizie e le condizioni Meteo climatiche, pur consapevoli che quest’anno sarà un Natale sotto tono per i ben noti motivi pandemici, rappresenteranno uno degli argomenti top. Viste le premesse, con un dicembre partito a spron battuto, ci si potrebbe immaginare un prosieguo mensile all’insegna del brutto tempo e anche del freddo. In effetti i modelli matematici di previsione continuano a farci vedere scenari a dir poco turbolenti, con la prevalenza di fredde saccature polari o nord atlantiche in estensione alle nostre regioni. La prossima settimana, ad esempio, sarà totalmente dominata dal maltempo e dal freddo, anche se non in eguale misura su tutte le nostre regioni. Dopodiché, quando saremo ormai a metà dicembre, i centri di ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Stiamo procedendo speditile festività natalizie e le condizioniclimatiche, pur consapevoli che quest’anno sarà unsotto tono per i ben noti motivi pandemici, rappresenteranno uno degli argomenti top. Viste le premesse, con un dicembre partito a spron battuto, ci si potrebbe immaginare un prosieguo mensile all’insegna del brutto tempo e anche del freddo. In effetti i modelli matematici di previsione continuano a farci vedere scenari a dir poco turbolenti, con la prevalenza di fredde saccature polari o nord atlantiche in estensione alle nostre regioni. La prossima settimana, ad esempio, sarà totalmente dominata dal maltempo e dal freddo, anche se non in eguale misura su tutte le nostre regioni. Dopodiché, quando saremo ormai a metà dicembre, i centri di ...

