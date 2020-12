LIVE Brescia-Fortitudo Bologna 22-19 | Serie A basket in DIRETTA | lombardi avanti a fine primo quarto

(Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-19 22-19 TJ Cline continua ad essere on fire, stavolta l’assist è di Kalinoski. Timeout Sacchetti. 20-19 Chery approfitta della difesa poco decisa di Tote e riporta. 18-19 Stavolta in contropiede c’è: chiude Cline. 16-19 Riparte veloce la: realizza Banks. 16-17 Burns accorcia le distanze. 14-17 Si presenta al match Kenny Chery. 12-17 Tripla di Withers dall’angolo. Timeout. 12-14 Happ è isolato sotto canestro ma riesce comunque a trovare la retina. 12-12 Banks completa il gioco da tre punti. 12-11 La risposta immediata è firmata Banks: ...

Fantacalciok : Serie B, Cremonese – Brescia: diretta live, risultato in tempo reale - tabellamercatob : 10^ giornata #SerieB Finale #RgiBre 2-1 Crisetig, Denis e Ragusa Tabellino e cronaca - tuttoreggina : FINALEEE!!!! TRE PUNTI DI PLATINO, LA REGGINA RITROVA IL SUCCESSO DUE MESI DOPO L'ULTIMA VITTORIA!!! - tuttoreggina : 55' - SI SBLOCCA DENIS!!!!! 2-0 REGGINA!! - tuttoreggina : LIVE TUTTOREGGINA! REGGINA-BRESCIA 0-0, ripresa al via -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Brescia

OA Sport

La partita Cremonese - Brescia dell' 8 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 5° giornata di Serie B ...L'ospedale si prepara ad ospitare, se sarà necessario, pazienti degli ospedali lombardi in modo che possano riprendere la normale attività. Nella città metropolitana di Milano i nuovi casi sono 980, d ...