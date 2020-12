I probiotici dello yogurt alleviano la depressione | ecco l’incredibile scoperta scientifica

Leggi su improntaunika

(Di sabato 5 dicembre 2020) Alfie Borromeo Con il termine Lactobacillus s’intende una categoria di batteri, non patogeni, capaci di convertire lattosio e zucchero in acido lattico. Sono presenti anche all’interno dell’organismo umano. In linea di massima però sono molto presenti in alimenti quali. Una ricercarecente ha fatto unadavvero importante relativa a questi alimenti. Gliricchi Impronta Unika.