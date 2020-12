George Clooney | cinque cose che forse non sai di lui

Leggi su gqitalia

(Di sabato 5 dicembre 2020)torna alla regia con The Midnight Sky, film di fantascienza basato sul romanzo Good Morning, Midnight di Lily Brooks-Dalton, di cui è anche protagonista. Marito e padre felice, 59 anni,tende ormai a diradare la presenza sugli schermi, come conferma a Zach Baron nella lunga intervista pubblicata sul numero di dicembre di GQ, privilegiando progetti in cui crede davvero. Un articolo imperdibile e ricco di confidenze, di cui anticipiamo alcuni passaggi. La cover di GQ di dicembre 2020 conL’incidente in Italia: Un anno e mezzo fa, mentre correva in moto a 120 chilometri orari per raggiungere il set della miniserie Catch-22, in Sardegna, ha urtato un’automobile. «Mi ha letteralmente tagliato la strada», ricorda. Ci sono immagini dell’incidente ...