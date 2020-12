Fedez pedinato a Milano: si tratta di un investigatore privato (Di sabato 5 dicembre 2020) Paura per Fedez, il cantante ha denunciato di essere stato pedinato per circa 15 minuti da un’auto sconosciuta. Nel diverbio con l’altro autista è emerso che si trattava di un investigatore privato con tanto di licenza. Sul caso indaga la polizia. Fedez pedinato da un suv A ripotare la notizia è stato Il Corriere della Sera. I fatti risalgono allo scorso 26 novembre quando, intorno alle 10.30 di sera, mentre stava rientrando presso la propria abitazione al City Life di Milano, Fedez si è accorto di un suv nero che lo stava seguendo. Anche il cantante si trovava in auto, dopo circa 15 minuti ha chiamato la sua guardia del corpo (che non era con lui) che, a sua volta, ha chiamato la polizia. Sul posto è intervenuta una volante ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 dicembre 2020) Paura per, il cantante ha denunciato di essere statoper circa 15 minuti da un’auto sconosciuta. Nel diverbio con l’altro autista è emerso che siva di uncon tanto di licenza. Sul caso indaga la polizia.da un suv A ripotare la notizia è stato Il Corriere della Sera. I fatti risalgono allo scorso 26 novembre quando, intorno alle 10.30 di sera, mentre stava rientrando presso la propria abitazione al City Life disi è accorto di un suv nero che lo stava seguendo. Anche il cantante si trovava in auto, dopo circa 15 minuti ha chiamato la sua guardia del corpo (che non era con lui) che, a sua volta, ha chiamato la polizia. Sul posto è intervenuta una volante ...

