F1 oggi, GP Sakhir 2020: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 5 dicembre 2020) oggi, sabato 5 dicembre, andranno in scena la FP3 e le qualifiche del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. In Bahrain, su un nuovo layout, i piloti e i team andranno a caccia della miglior prestazione possibile per garantirsi una buona posizione in griglia di partenza. Un appuntamento in cui gli spunti non mancano. In primis, il circuito (una sorta di semi-ovale) sarà una grande sfida per i piloti in quanto la problematica del traffico potrebbe fare una grande differenza nelle prime fasi del time-attack. Se qualcuno dovesse commettere qualche errore, potrebbe rischiare di rimaner fuori, non avendo avuto la possibilità di mettere insieme un giro pulito. In secondo luogo, l’assenza del britannico Lewis Hamilton per il Covid-19 ha aperto il campo nella lotta per la pole. Il connazionale George Russell, ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020), sabato 5 dicembre, andranno in scena la FP3 e ledel GP di, penultimo round del Mondialedi F1. In Bahrain, su un nuovo layout, i piloti e i team andranno a caccia della miglior prestazione possibile per garantirsi una buona posizione in griglia di partenza. Un appuntamento in cui gli spunti non mancano. In primis, il circuito (una sorta di semi-ovale) sarà una grande sfida per i piloti in quanto la problematica del traffico potrebbe fare una grande differenza nelle prime fasi del time-attack. Se qualcuno dovesse commettere qualche errore, potrebbe rischiare di rimaner fuori, non avendo avuto la possibilità di mettere insieme un giro pulito. In secondo luogo, l’assenza del britannico Lewis Hamilton per il Covid-19 ha aperto il campo nella lotta per la pole. Il connazionale George Russell, ...

Ansa_ER : F1, Sakhir: Russell 'A lavorare nella Mercedes s'impara tanto'. 'Saremo molto vicini in qualifica, tempi di oggi no… - RaimonDuran : RT @RobChinchero: Non solo @GeorgeRussell63 , ma anche @PiFitti e @JaitkenRacer si sono fatti onore oggi ad Al Sakhir. Situazioni e diffico… - MrCaruccio : RT @RobChinchero: Non solo @GeorgeRussell63 , ma anche @PiFitti e @JaitkenRacer si sono fatti onore oggi ad Al Sakhir. Situazioni e diffico… - GiovanniMeneguz : RT @RobChinchero: Non solo @GeorgeRussell63 , ma anche @PiFitti e @JaitkenRacer si sono fatti onore oggi ad Al Sakhir. Situazioni e diffico… - AleeGast : RT @RobChinchero: Non solo @GeorgeRussell63 , ma anche @PiFitti e @JaitkenRacer si sono fatti onore oggi ad Al Sakhir. Situazioni e diffico… -