DIRETTA F1, GP Sakhir LIVE: Albon e Vettel fuori in Q2, Leclerc vola in Q3! Sfida Verstappen-Mercedes per la pole (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.54 Si lanciano adesso Bottas e Russell con gomme soft nuove! 18.53 I due Mercedes hanno però utilizzato gomme usate nel primo tentativo. Perez nel frattempo si inserisce in quarta piazza tra Bottas e Russell. 18.52 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Max Verstappen Red Bull Racing0:53.591 4 2 Charles Leclerc Ferrari+0.022 6 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.169 5 4 George RUSSELL Mercedes+0.381 5 5 Daniel RICCIARDO Renault+0.389 4 6 Carlos SAINZ McLaren+0.551 6 7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.123 5 8 Sergio PEREZ Racing Point- – 4 9 Lance STROLL Racing Point- – 5 10 Daniil KVYAT AlphaTauri- – 4 18.51 SUPER Leclerc!!!! Secondo tempo provvisorio alle spalle di Verstappen!! 3° Bottas, 4° Russell. 18.49 ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.54 Si lanciano adesso Bottas e Russell con gomme soft nuove! 18.53 I duehanno però utilizzato gomme usate nel primo tentativo. Perez nel frattempo si inserisce in quarta piazza tra Bottas e Russell. 18.52 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 MaxRed Bull Racing0:53.591 4 2 CharlesFerrari+0.022 6 3 Valtteri BOTTAS+0.169 5 4 George RUSSELL+0.381 5 5 Daniel RICCIARDO Renault+0.389 4 6 Carlos SAINZ McLaren+0.551 6 7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.123 5 8 Sergio PEREZ Racing Point- – 4 9 Lance STROLL Racing Point- – 5 10 Daniil KVYAT AlphaTauri- – 4 18.51 SUPER!!!! Secondo tempo provvisorio alle spalle di!! 3° Bottas, 4° Russell. 18.49 ...

