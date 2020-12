Dialogo tra Montalbano e Catarella sull’arancione quasi giallo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 dicembre 2020) “Dutturi, dutturi, havia vista che da dumminica addivintamma n’ata vota aranciuna?”. Muntilbano: “Havia vista Catarè”. Catarelli: “Ma non mi parse cuntenta”. M: “Ma chilla substantia lu stissa brorda iè”. C: “Va bine ma cangiari culuri è meliora che stari sempre lo stissa”. M: “Si tia volia sarrià cussì” C: “Ma poia cusa cagna substantia?”. M: “Cagna che tu potia annari pe tutta Vigate e niuna ti potia firmari”. C: “Ma a mia niuna mi firma: sugno aginta”. M: “Primma nu carabinera lo potiva fari e acchiederti l’autacirtificationa”. C: “Ma ia l’auta nun la tinnia”. M: “Auta nel sinsa lo stissa”. C: “Ma io lo stissa nun l’havi”. M: “Cusa?”. C: “L’auta”. M: “Ma chilla eri meliora l’autarchie… ”. C: “Dutturi, parlanna cu rispitta, ia nun la faciva nustalgiche”. M: “E infacta ia nun sugno nustalgiche”. C: “E allura che fusse, si mi potia pirmitteri?”. M: “Sugno melancoliche”. C: “Ah, ci ...