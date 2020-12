Dante | l' antitaliano

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 5 dicembre 2020) L’ansia di celebrare i settecento anni della morte diAlighieri è così forte che nessuno ha la pazienza, noi inclusi, di aspettare che si avvicini almeno la ricorrenza per festeggiarla (sarebbe a metà settembre del 2021). Libri, concerti, letture: la festa è già iniziata. E la ragione della fretta l’ha spiegata bene il ministro della cultura Dario Franceschini, presentando il calendario degli eventi a Firenze. “L’Italia come nazione è un paese giovane – ha detto – e ha bisogno continuamente di ritrovare la sua unità, di riconoscersi intorno a valori comuni, soprattutto in un momento come questo”. L’incertezza è pericolosa, in particolare durante una pandemia, così ecco prontoa rinsaldare l’identità italiana, testimoniando che non solo esistiamo davvero come nazione, ma che siamo un popolo niente male, a giudicare dal gran pezzo di ...