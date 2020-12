Chelsea, Lampard: “Voglio rimanere per tanto tempo, con Abramovich c’è un grande rapporto” (Di sabato 5 dicembre 2020) “In termini di contratto, il tempo sembra essere volato e mi rimangono 18 mesi. Quando ho firmato e sono arrivato qui sentivo una sensazione speciale come se si trattasse di qualcosa a lungo termine“. Amore incondizionato per la maglia Blues, prima in campo e ora in panchina. Frank Lampard esterna tutta la sua voglia di portare avanti il progetto Chelsea come manager: “Credo che tutti nell’ambiente Chelsea apprezzino questo feeling che si è instaurato – ha detto l’ex centrocampista -. Ora sento che vorrei rimanere qui davvero per tanto tempo. Con il presidente c’è un grande rapporto, idem con i tifosi e con Marina Granovskaia“. L’unica idea che potrebbe far traballare il suo futuro al Chelsea è la Nazionale inglese: “Se mi piacerebbe ... Leggi su sportface (Di sabato 5 dicembre 2020) “In termini di contratto, ilsembra essere volato e mi rimangono 18 mesi. Quando ho firmato e sono arrivato qui sentivo una sensazione speciale come se si trattasse di qualcosa a lungo termine“. Amore incondizionato per la maglia Blues, prima in campo e ora in panchina. Frankesterna tutta la sua voglia di portare avanti il progettocome manager: “Credo che tutti nell’ambienteapprezzino questo feeling che si è instaurato – ha detto l’ex centrocampista -. Ora sento che vorreiqui davvero per. Con il presidente c’è unrapporto, idem con i tifosi e con Marina Granovskaia“. L’unica idea che potrebbe far traballare il suo futuro alè la Nazionale inglese: “Se mi piacerebbe ...

