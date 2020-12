Calcioni ricotta e cioccolato | la dolce ricetta di Benedetta Rossi da Fatto in casa per voi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 5 dicembre 2020)è ladidi oggi 5 dicembre 2020 per le ricetteinper voi. E’ una delle ricette dolci cheaggiunge al suo menù speciale, alle ricette dei ricordi. Idolci ripieni dialsono i dolci della sua merenda da bambina. Il papà un giorno sì e uno no andava a comprare il pane e tornava sempre con iper la merenda. E’ per il papà che oggiha preparato idolci. Non perdiamo questa e le altre ricetteinper ...