Bologna, Mihajlovic: 'Poco aggressivi, ma non è colpa del modulo' (Di domenica 6 dicembre 2020) pieno di rimpianti Sinisa Mihajlovic, non tanto per il risultato, quanto per l'atteggiamento Poco aggressivo che il suo Bologna ha messo in campo contro l'Inter: "Non era una scelta, io sono sempre ... Leggi su gazzetta (Di domenica 6 dicembre 2020) pieno di rimpianti Sinisa, non tanto per il risultato, quanto per l'atteggiamentoaggressivo che il suoha messo in campo contro l'Inter: "Non era una scelta, io sono sempre ...

Eurosport_IT : Al Bologna c'è una talpa e Sinisa #Mihajlovic, furibondo è motivato a trovarla e poi saranno 'c***i amari'... ??????? - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Quando vieni a giocare con l'Inter con i primavera non è facile fare risultato, sono contento pe… - sportli26181512 : #Bologna, Mihajlovic: 'Non siamo stati la solita squadra': Il tecnico: 'Anche loro non hanno creato molto. Non siam… - napolimagazine : BOLOGNA - Mihajlovic: 'Quando vieni a giocare con l'Inter con i primavera non è facile fare risultato, sono content… - apetrazzuolo : BOLOGNA - Mihajlovic: 'Quando vieni a giocare con l'Inter con i primavera non è facile fare risultato, sono content… -