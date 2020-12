WINDTRE: al via il secondo webinar sull’uso sicuro del web (Di venerdì 4 dicembre 2020) Iniziativa nell’ambito del progetto NeoConnessi Roma, 4 dicembre 2020 – Continuano i webinar promossi da WINDTRE nell’ambito del progetto di digital e media education NeoConnessi. Con questa iniziativa, rivolta a docenti e genitori, l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg prosegue il suo impegno sui temi dell’educazione digitale con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani a un utilizzo sempre più responsabile di Internet e dei device. Il secondo appuntamento dal titolo “Il mio primo smartphone. Accompagnare i bambini a un uso sicuro e positivo” si terrà venerdì 4 dicembre alle ore 17:00. Un invito aperto a tutti i genitori e insegnanti a riflettere insieme attorno al tema centrale dell’utilizzo del primo smartphone da parte dei più piccoli. Nel corso del webinar, verranno individuate opportunità e ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Iniziativa nell’ambito del progetto NeoConnessi Roma, 4 dicembre 2020 – Continuano ipromossi danell’ambito del progetto di digital e media education NeoConnessi. Con questa iniziativa, rivolta a docenti e genitori, l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg prosegue il suo impegno sui temi dell’educazione digitale con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani a un utilizzo sempre più responsabile di Internet e dei device. Ilappuntamento dal titolo “Il mio primo smartphone. Accompagnare i bambini a un usoe positivo” si terrà venerdì 4 dicembre alle ore 17:00. Un invito aperto a tutti i genitori e insegnanti a riflettere insieme attorno al tema centrale dell’utilizzo del primo smartphone da parte dei più piccoli. Nel corso del, verranno individuate opportunità e ...

