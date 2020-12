‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 4 12 20

Leggi su isaechia

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Io dico NO, NO e poi NO alla mesta inerzia con cui il pubblico uominiedonniano si sta lentamente ma inesorabilmente rassegnando alla mitizzazione ingiustificata di Armando Incarnato come emblema di bellezza, carattere, signorilità e virilità degli studi Elios. Cioè, negli stessi venti metri quadrati in cui c’è un bonazzo giovane, aitante e colto come Gianluca De Matteis, un manzo un po’ più vintage ma sempre prestante come Riccardo Guarnieri e – se proprio proprio ti piacciono le menti semplici – hai a disposizione un Michele Dentice che (tappandogli la bocca, possibilmente coi carboidrati) brutta figura non la fa di certo MA CHE DAVERO le donne hanno tempo (e voglia, soprattutto) di guardare e ADDIRITTURA contendersi uno come l’Incarnato, arrivando a lisciargli quell’ego più pompato delle sue caviglie dicendogli che è un “bell’uomo, una bella persona che stimo e il cui interesse mi ...