"Una grave perdita". La regina Elisabetta in lutto, un dolore fortissimo per la sovrana (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell'imminente Natale, che sarà vissuto in maniera diversa dalla regina Elisabetta. Infatti, non sarà possibile trascorrerlo con tutti i figli e i nipoti. Alcune rivelazioni interessanti sulla sovrana sono state fatte dall'ex chef, Darren McGrady, che ha svelato alcuni segreti sulla monarca. L'uomo ha lavorato per 15 anni al servizio della regina e ha spiegato qual è il menu tradizionale che viene scelto per celebrare nel migliore dei modi questa importante ricorrenza. "Sempre lo stesso pasto, quando si tratta di feste sono noiosi: niente prosciutti o altro, solo tacchino. Niente aglio o cipolla perché alla regina non piacciono, quindi niente sapori forti". Non ama inoltre abbondare particolarmente con le pietanze perché fa quattro pasti più piccoli durante l'arco ...

