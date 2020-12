Un altro errore del nuovo Dpcm: il 19 e il 20 dicembre si rischia la grande fuga dal Nord (Di venerdì 4 dicembre 2020) Torna l’incubo fuga dal Nord. Il 19 e il 20 dicembre, ovvero l’ultimo week end in cui si può partire prima delle festività natalizie «rischiamo di rivivere quello che successe nella notte fra il 7 e l’8 marzo». Un allarme molto concreto quello lanciato a Mattino 5 dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Alla domanda diretta se teme una nuova ‘fuga dal Nord’ ha risposto che il rischio concreto c’è eccome. Un rischio che il nuovo Dpcm in qualche modo incoraggia. Lo spostamento tra regioni anche gialle è infatti uno degli aspetti più misteriosi delle norme. Per usare un eufemismo. fuga dal Nord: il rischio c’è «Il rischio è proprio quello – ha sottolineato Fontana -. Proprio perché oggi possiamo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Torna l’incubodal. Il 19 e il 20, ovvero l’ultimo week end in cui si può partire prima delle festività natalizie «mo di rivivere quello che successe nella notte fra il 7 e l’8 marzo». Un allarme molto concreto quello lanciato a Mattino 5 dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Alla domanda diretta se teme una nuova ‘dal’ ha risposto che il rischio concreto c’è eccome. Un rischio che ilin qualche modo incoraggia. Lo spostamento tra regioni anche gialle è infatti uno degli aspetti più misteriosi delle norme. Per usare un eufemismo.dal: il rischio c’è «Il rischio è proprio quello – ha sottolineato Fontana -. Proprio perché oggi possiamo ...

zazoomblog : Un altro errore del nuovo Dpcm: il 19 e il 20 dicembre si rischia la grande fuga dal Nord - #altro #errore #nuovo… - SecolodItalia1 : Un altro errore del nuovo Dpcm: il 19 e il 20 dicembre si rischia la grande fuga dal Nord - di_di_mo : @Lorenzomonfreg errore (?) clamoroso: accusa simile avanzata senza fondamenti è stata pretesto per allontanare un f… - ame0773 : @Orli19831 Errore concettuale di Gigio, poteva scegliere altro ma la palla non era impossibile da gestire. Errore t… - bovigus1 : @StefanoRossi_ @FilippoNozzoli i monumenti si preservano per il loro valore intrinseco e le prossime generazioni, n… -