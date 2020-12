Snowboard, annullati i Mondiali 2021 a Zhangjiakou (Di venerdì 4 dicembre 2020) Niente Mondiali a Zhangiajou. La Federazione Internazionale quest’oggi ha comunicato l’annullamento dei Campionati Mondiali di Snowboard e freestyle che si sarebbero dovuti tenere nella località cinese dal 18 al 28 febbraio 2021. Si allunga la lista degli appuntamenti cancellati le otto defezioni della Coppa del Mondo causa Covid. La Fis si riserva di comunicare nelle prossime settimane la nuova sede dove verranno messi in palio i titoli iridati. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nientea Zhangiajou. La Federazione Internazionale quest’oggi ha comunicato l’annullamento dei Campionatidie freestyle che si sarebbero dovuti tenere nella località cinese dal 18 al 28 febbraio. Si allunga la lista degli appuntamenti cancellati le otto defezioni della Coppa del Mondo causa Covid. La Fis si riserva di comunicare nelle prossime settimane la nuova sede dove verranno messi in palio i titoli iridati. SportFace.

Cancellati i Mondiali 2021 cinesi di Zhangijakou, nelle prossime settimane la nuova sede

