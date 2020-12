Se il Dpcm vi fa sentire in prigione, forse non siete mai stati in un carcere ai tempi del Covid (Di venerdì 4 dicembre 2020) Quasi 3mila detenute e detenuti italiani sono in sciopero della fame. Protestano perché si ammalano di Covid in carcere, perché il sovraffollamento è un problema antico ma soprattutto durante questa pandemia non può continuare ad essere ignorato, perché da marzo non hanno diritto a contatti con l’esterno e non ne avranno nemmeno durante le festività. Tra le storie del Natale 2020, il Natale “sospeso” in cui per la prima volta si dovrà rinunciare ai grandi pranzi di famiglia, ce ne sono alcune che passano del tutto inosservate. Nonostante i termini più abusati per descrivere questa nostra socialità limitata imposta dal Coronavirus peschino a piene mani dal vocabolario carcerario (zone rosse descritte come prigioni, la chiusura delle piste da sci vissuta come una condanna, richiami continui e spesso scomposti all’assenza di libertà), la questione carceri ... Leggi su tpi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Quasi 3mila detenute e detenuti italiani sono in sciopero della fame. Protestano perché si ammalano diin, perché il sovraffollamento è un problema antico ma soprattutto durante questa pandemia non può continuare ad essere ignorato, perché da marzo non hanno diritto a contatti con l’esterno e non ne avranno nemmeno durante le festività. Tra le storie del Natale 2020, il Natale “sospeso” in cui per la prima volta si dovrà rinunciare ai grandi pranzi di famiglia, ce ne sono alcune che passano del tutto inosservate. Nonostante i termini più abusati per descrivere questa nostra socialità limitata imposta dal Coronavirus peschino a piene mani dal vocabolario carcerario (zone rosse descritte come prigioni, la chiusura delle piste da sci vissuta come una condanna, richiami continui e spesso scomposti all’assenza di libertà), la questione carceri ...

